Der Salzlandkreis hat in die Lehrküche der Berufsbildenden Schulen am Standort Aschersleben investiert. Was das für die Ausbildung bringt.

Unterricht am Herd: Lehrküche der Berufsschule in Aschersleben erneuert

Aschersleben/MZ. - Schulleiter Sascha Bock hat einen Schlüssel mitgebracht. Das auf ihm eingravierte Datum weist in das Jahr 2000 zurück. Es ist das Jahr, in dem der Bau der Berufsbildenden Schulen auf dem Wema-Gelände in Aschersleben vollendet wurde. Nun, 25 Jahre später, brauchte die Lehrküche von damals eine grundlegende Erneuerung. Im November haben die Arbeiten begonnen, der Landkreis als Schulträger hat rund 40.000 Euro in die neue Ausstattung investiert. „Das ging alles ziemlich zügig“, sagte Fachdienstleiterin Gunhild Watermann erfreut. Ihr, dem Schulleiter, Celina aus dem Berufsvorbereitenden Jahr und Fachpraxislehrer Alexander Kegel oblag es nun, die Küche mit einem beherzten Schnitt durch das rote Band offiziell einzuweihen.