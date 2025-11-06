weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Abrissarbeiten: Unsanierte Plattenbauten im Ascherslebener Norden verschwinden

Abrissarbeiten Unsanierte Plattenbauten im Ascherslebener Norden verschwinden

In der Ascherslebener Armstrongstraße laufen im Auftrag der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft Abrissarbeiten. Was geplant ist.

06.11.2025, 10:15
Der Wohnblock Armstrongstraße 33 – 39 wird in Aschersleben abgerissen. Auch ein zweiter Wohnblock soll noch weichen.
Der Wohnblock Armstrongstraße 33 – 39 wird in Aschersleben abgerissen. Auch ein zweiter Wohnblock soll noch weichen. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ/kb - Abriss im Ascherslebener Norden: Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) ist derzeit dabei, den Wohnblock Armstrongstraße 33 – 39 verschwinden zu lassen. In dem unsanierten Plattenbau habe es lange und kontinuierlich einee hohe Leerstandsquote gegeben, begründet AGW-Geschäftsführer Mike Eley die Rückbaumaßnahme. 48 Wohnungen werden damit vom Markt genommen.