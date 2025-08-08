Mehrere Orte der Stadt Arnstein, darunter Welbsleben, leiden extrem unter der Sperrung der B180. Die offizielle Umleitung wird kaum genutzt. Welche Verkehrsführung jetzt in einer Petition gefordert wird.

Der ganz normale Lkw-Wahnsinn in Schackenthal. Durch die Umsetzung der Petition würde das Lkw-Aufkommen noch verstärkt werden.

Aschersleben/Schackenthal/MZ - Die Bundesstraße 180 zwischen Quenstedt und Walbeck wird noch bis Frühjahr 2026 gesperrt bleiben. Die jetzt von der Landesstraßenbaubehörde bekanntgegebene Verzögerung wird also weiter für den Unmut bei den Autofahrern sorgen. Und auch bei den Anwohnern der Orte, die besonders davon betroffen sind. Denn seit dem Frühsommer ergießt sich der Schwerlastverkehr in Richtung Sangerhausen/A38 entgegen der offiziellen Umleitungshinweise auf zwei Achsen durch kleine Dörfer, die diesen Verkehr nicht aufnehmen können.