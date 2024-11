Feuerwehr in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Ein schriller Alarmton schallt durch die Industriehallen in Ascherslebens Gewerbegebiet, das förmlich im Nebel verschwunden ist. Eine Maschinenhalle brennt, mehrere Menschen gelten als vermisst. Die Feuerwehr der Stadt wird zunächst still alarmiert und zu einem Mittelbrand gerufen. Kurze Zeit später jaulen dann doch die Sirenen. „Oh“, sagt Ascherslebens Ortswehrleiter Andreas Heinze, „der Disponent hat auf ‚Gebäude Industrie‘ erhöht, um zusätzliche Kräfte ranzuholen.“ Heinze notiert sich akribisch die einzelnen Zeiten, denn der Vorfall in der riesigen Firma ist zum Glück nur eine Übung.