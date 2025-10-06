In der Partie gegen Delitzsch am vergangenen Wochenende konnten die Handballer des HC Aschersleben bis zu Mitte der zweiten Halbzeit gut mithalten. Für einen Sieg hat es letztlich trotzdem nicht gereicht.

Überraschung bleibt aus: HC Aschersleben verliert gegen Vorjahresmeister aus Delitzsch

Die Handballer vom HC Aschersleben, hier am Ball mit Leon Klug, kassierten eine Niederlage gegen Concordia Delitzsch.

Aschersleben/MZ - Der Vorjahresmeister und Titelaspirant erwies sich als zu stark: Die Handballer vom HC Aschersleben hielten das Regionalliga-Duell gegen NHV Concordia Delitzsch recht lange offen, hatten angesichts des schmalen Kaders in der Schlussphase jedoch nichts mehr hinzuzusetzen und verloren die Partie noch deutlich mit 22:35.