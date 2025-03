Tischtennis in Aschersleben

Der Tischtennis-Nachwuchs vom TTC Aschersleben nahm erfolgreich an der Kreisrangliste in der Wema-Halle teil.

Aschersleben/MZ. - Der Tischtennis-Nachwuchs vom TTC Aschersleben zeigte sich wieder in Topform: Bei der Kreisrangliste konnten die Kinder und Jugendlichen an den Platten überzeugen. Gleich in vier der sieben Altersklassen standen die Akteure vom TTC auf dem obersten Podest und sicherten sich die Titel.