Der FSV Drohndorf-Mehringen dreht nach zweimaligem Rückstand das Salzlandliga-Derby in Aschersleben und feiert einen 3:2-Sieg. Rotation verliert erstmals im eigenen Stadion.

Trotz zweimaligem Rückstand geht Drohndorf-Mehringen in Aschersleben als Sieger vom Platz

Kampf um den Ball: Drohndorfs Steven Jüttner (links) gegen Rotation-Spieler Niklas Hain. Der FSV Drohndorf jubelte am Ende.

Aschersleben/MZ - Große Freude auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Kicker vom FSV Drohndorf-Mehringen landeten am letzten Spieltag der Hinrunde und somit vor der Winterpause einen Auswärtscoup. Sie behielten in Aschersleben die Oberhand, gewannen das Derby mit 3:2 gegen Rotation. „Ein Sieg, der richtig guttut“, lobt FSV-Trainer Normen Freisdorf-Apel seine Mannen für einen couragierten Auftritt.