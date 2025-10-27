Ein Unbekannter hat in Ascherslebener an der Haustür völlig überteuerte Dienstleistungen angeboten und flüchtet mit dem Geld des Opfers. Die Polizei warnt vor allem ältere Menschen eindringlich.

Nach einer Betrugshandlung entriss in Aschersleben ein Mann einer 85-Jährigen beim Bezahlen das gesamte Geld und flüchtete.

Aschersleben/MZ - Eine 85-jährige Frau ist am Wochenende in Aschersleben Opfer eines Trickdiebes geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Unbekannter am Sonnabend zur Mittagszeit in der Keplerstraße an diversen Hauseingängen geklingelt und bot dort das Schleifen von Scheren und Messern an.

Die Geschädigte habe das Angebot angenommen und übergab dem Mann mehrere Messer und Scheren, informiert Nico Küstner vom Polizeirevier Salzlandkreis und berichtet, dass der Unbekannte die Dienstleistung dann tatsächlich ausgeführt habe.

Völlig überteuert

„Allerdings verlangte er im Nachgang einen Preis, der in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung stand“, so Küstner weiter. Das Opfer wollte deshalb nur einen Bruchteil des verlangten Geldes bezahlen. Der Mann ergriff jedoch die gesamte Geldkassette der Frau und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Der Dieb konnte bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr entdeckt werden. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizei warnt eindringlich

Der Polizeisprecher warnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich: „Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung! Auch dann nicht, wenn der Anlass augenscheinlich positiv ist.“ Zudem sollten sich Bürger nicht auf Verkaufsgespräche an der Haustür einlassen.

„Angehörige sollten immer wieder mit Senioren über solche Situationen und die richtigen Verhaltensweisen sprechen. Denn: Die Betrüger nutzen die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit, die Einsamkeit und die Wehrlosigkeit älterer Menschen schamlos aus.“