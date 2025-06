Storchennest abgestürzt Tragische Sturmbilanz im Seeland und in Aschersleben: Drei tote Jungstörche und umgestürzte Bäume

Bei den Sturmböen am Montagnachmittag ist ein Storchenhorst in Schadeleben abgestürzt. Dabei sind drei Jungstörche getötet worden. In Aschersleben stürzte ein Baum auf zwei Pkw.