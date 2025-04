Schauspieler Klaus Heydenbluth schlüpft beim diesjährigen Osterspaziergang in die Rolle des Komponisten und Schauspielers Walter Andreas Schwarz, der als Ascherslebener beim ersten ESC auftrat.

Aschersleben 10 points: Was die Eine-Stadt mit dem ESC verbindet

Schauspieler Klaus Heydenbluth ist beim diesjährigen Osterspaziergang als Walter Andreas Schwarz in Aschersleben unterwegs.

Aschersleben/MZ - Mit blondem Wallehaar und Gitarre schwebt Nicole am Ostersonntag in den Ascherslebener Rathaussaal, um ein paar Takte von „Ein bisschen Frieden“ anzustimmen. Dem Lied, mit dem die Sängerin im Jahr 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann. Dass der Ascherslebener Walter Andreas Schwarz Jahre zuvor ebenfalls an diesem internationalen Wettbewerb teilgenommen hat, die Gäste des diesjährigen Osterspaziergangs mit dem Schauspieler Klaus Heydenbluth erfahren es.