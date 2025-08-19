Der Sportverein Rotation Aschersleben feierte das 75-jährige Bestehen mit einer Party. Die Fußballmannschaften zeigten sich gut in Form – und der Verein hat ein neues Ehrenmitglied.

Tolle Party mit vielen Toren: Wie der SV Rotation Aschersleben sein75-jähriges Bestehen gefeiert hat

Rotation Aschersleben, hier mit Paul Siegel (Mitte), gewann ein Testspiel gegen die zweite Vertretung des Blankenburger FV deutlich mit 7:0.

Aschersleben/MZ - Der Sportverein Rotation Aschersleben hat am Wochenende sein 75-jähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsparty gefeiert. Zahlreiche Besucher strömten auf die Vereinsanlage an der Wilslebener Straße und sorgten für ein stimmungsvolles Fest. „Es hat alles bestens geklappt“, freute sich Mitorganisator Thomas Nehm über den gelungenen Ablauf.