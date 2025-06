Freckleben/MZ - Sonntags sind das Eiersammeln und Adlerschießen beim Frecklebener Heimatfest auf der Burg feste Größen. Wie man sich den Sonnabend vertreibt, ändert sich immer mal wieder. „Wir probieren jedes Jahr etwas Neues aus“, erzählt Thomas Rüdiger, Chef des örtlichen Heimatvereins. „Im September gibt es immer ein Treffen, an dem ein Vertreter pro Verein teilnimmt und dann überlegen wir uns: Was kann jeder beisteuern? Was wollen wir diesmal anbieten? Worauf haben wir Lust? Und so ist es in diesem Jahr Tauziehen geworden.“

