Schadeleben/MZ. - Am Sonnabend, 13. September, findet auf dem Sportplatz in Schadeleben das Fest der Vereine statt. Beginn ist um 14.30 Uhr mit der Eröffnung durch den Spielmannszug Schadeleben. Um 15 Uhr tritt die Fußballmannschaft des SSV Grün-Weiß Schadeleben gegen den FSV Alsleben an. Ab 17 Uhr steht ein Spiel im Gummistiefelfußball auf dem Programm, bei dem auch Besucherinnen und Besucher selbst mitmachen können.

Vereine stellen sich vor

Den ganzen Nachmittag über stellen sich die örtlichen Vereine vor. Die Freiwillige Feuerwehr zeigt ihre Einsatzfahrzeuge und bietet Wasserspiele an, die Jugendfeuerwehr organisiert einen Flohmarkt. Auch der Geflügelverein und der Schützenverein beteiligen sich mit eigenen Angeboten. Angler, Sportgruppen und die Dienstagsfrauen sind ebenso vertreten wie Kindergarten und Wassersportverein. Der Heimatverein sorgt für die Verpflegung und stellt eine Hüpfburg für Kinder bereit.

Neben den Vorführungen und Mitmachaktionen wird es Musik und Tanz geben. Der Eintritt ist frei.