Altglasentsorgung im Salzlandkreis „Superhotspots“ auch in Aschersleben: Altglasentsorger stellt weitere Container auf

Landrat Markus Bauer (SPD) schaltet sich in die Diskussion um Probleme bei der Altglasentsorgung im Salzlandkreis ein. Wie das zuständige Unternehmen das Chaos am Container jetzt und in Zukunft vermeiden will.