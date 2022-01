Sturmtief „Nadia“ tobt auch in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Sturmtief „Nadia“ hat in Aschersleben einige Schäden angerichtet. So sind durch den starken Wind im Zoo mehrere Bäume umgestürzt und haben die Fritz-Hennebold-Allee blockiert. „Es sind aber zum Glück keine Gehege betroffen“, teilt Matthias Poeschel, Vorstand der Aschersleber Kulturanstalt (AKA), mit. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Zoo jedoch am Sonntag und Montag geschlossen. Die Sturmschäden müssen noch professionell beseitigt werden, erklärt Matthias Poeschel.

Auch Stadtpark heute geschlossen

Neben dem Zoo bleibt auch der Stadtpark am heutigen Sonntag vorsorglich geschlossen. Dort habe Nadia aber keine Schäden verursacht, sagt der AKA-Chef. Auch liegen die letzten Baumpflegearbeiten dort noch nicht lange zurück.

Alle Hände voll zu tun haben auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Am Samstagabend, ab 20 Uhr, rückten sie zu insgesamt vier Einsätzen aus. So drohten beispielsweise in der Eislebener Straße einige Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen und mussten daher beschnitten werden. In der Ermslebener Straße wurde ein PKW beschädigt.

Insgesamt waren am Samstagabend 21 Kameraden mit drei Fahrzeugen im Einsatz, teilt der Ascherslebener Ortswehrleiter René Knoblauch mit.

Feuerwehr weiterhin im Einsatz

Heute hat die Feuerwehr ihre Arbeit kurz nach neun Uhr wieder aufnehmen müssen. Allein am Vormittag mussten die Kameraden viermal ausrücken, unter anderem um ein großes Werbeplakat im Bereich Hinter dem Zoll vor dem starken Wind zu sichern. Im Ascherslebener Industriegebiet Daimlerstraße wurden die Kameraden wegen eines Brandes alarmiert. Wie sich vor Ort jedoch herausstellte, hatte lediglich der Sturm die Brandmelder im Bereich der Dachluken ausgelöst, so René Knoblauch.

Am Sonntagvormittag waren insgesamt 23 Kameraden mit fünf Fahrzeugen wegen des Sturmtiefs in Aschersleben unterwegs, erklärt der Ortswehrleiter.