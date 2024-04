Gegen Mittag ist in den drei Orten entlang der Wipper der Strom ausgefallen. Eine Ursache wurde vom Netzbetreiber bisher nicht mitgeteilt.

Stromausfall in Mehringen, Drohndorf und Freckleben

Aschersleben/MZ - In den Ascherslebener Ortsteilen Mehringen, Drohndorf und Freckleben ist am Sonnabendmittag gegen 11.30 Uhr der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz Strom) teilt im Internet mit, dass aktuell eine Störung in dem Bereich vorliege.

Das voraussichtliche Ende wird mit 15 Uhr angegeben. Es könne aber auch länger dauern. Über die genaue Ursache liegen bisher noch keine offiziellen Informationen vor.