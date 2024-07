Die Ermslebener Straße in Aschersleben ist voll gesperrt und doch fahren Lkw zum Ärger der Anwohner bis in den Reinstedter Weg. Woran das liegen könnte und warum sich der Straßenbau verzögert.

In der Sackgasse ist Schluss

In der Ermslebener Straße fahren immer wieder Trucks in die nur für Anlieger freigegebene Baustelle und versuchen dann im Reinstedter Weg zu wenden. Anwohner ärgern sich darüber.

Aschersleben/MZ - Aus dem schmalen Reinstedter Weg quält sich ein 40-Tonner. Das Fahrzeug eines Unternehmens aus dem Westharz hatte in der Straße eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Der Fahrer hat seinem Navi vertraut und ist in der Ermslebener Straße, die für den Durchgangsverkehr eigentlich voll gesperrt ist, in die Sackgasse gefahren.