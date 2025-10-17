Seit elf Jahren werden auf dem Friedhof in Aschersleben still geborene Kinder beigesetzt. Angehörige und Helfer schaffen damit einen Raum für Trauer und Trost.

In der Friedhofskapelle in Aschersleben findet vor der Beisetzung der Sternenkinder eine Andacht statt.

Aschersleben/MZ - In der Friedhofskapelle ist es still. Ein kleiner weißer Sarg steht in der Mitte des Raumes, verziert mit goldenen Sternen und Sichelmonden. Weiße Luftballons sind daran befestigt. Sie scheinen leicht zu schweben, als sich die Angehörigen am Mittwoch zur jährlichen Beisetzung der Sternenkinder versammeln – Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben.