Hohenmölsen/MZ - Bislang unbekannte Einbrecher haben ein Vereinsheim am Auensee im Hohenmölsener Ortsteil Granschütz heimgesucht: Laut Polizeirevier Burgenlandkreis haben die Täter mehrere Werkzeuge, Sportgeräte sowie zuvor durchtrennte Stromkabel außerhalb des Gebäudes offenbar zum Abtransport bereitgelegt. Die Beamten seien am Donnerstag über den Einbruch informiert worden. Bei der Tat seien in dem Vereinsheim mehrere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht worden. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen.

Wie das Revier weiter mitteilte, wird nun geprüft, ob der Einbruch im Vereinsheim mit einem weiteren Einbruch in ein nahe gelegenes leer stehendes Einfamilienhaus zu tun haben könnte: Dabei waren in der Nacht zu Donnerstag ein 39-jähriger Mann und ein 40-jähriger Komplize auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Die beiden hätten ebenfalls Buntmetall demontiert und zum Abtransport bereit gelegt. Der 40-Jährige, der aus Weißenfels stammt, sei einschlägig vorbestraft. Gegen ihn sei am Freitag vom einem Richter Untersuchungshaft angeordnet worden, er sitze nun im Gefängnis.