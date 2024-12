Eine Attacke gegen einen Rettungssanitäter in Schönebeck empört im Salzlandkreis. Auch für die Retter in Aschersleben gehören Aggressionen nahezu zum Alltag.

Wenn Not am Mann ist, wird nach ihnen gerufen. Doch nicht alle bringen den Rettungskräften den Respekt entgegen, den sie verdienen.

Aschersleben/MZ - „Es erschüttert mich, dass einige nicht mal mehr vor denen Halt machen, die anderen Menschen in Not helfen. Dieser Angriff auf einen Ersthelfer trifft uns alle.“ Diese Worte stammen aus einer Pressemitteilung von Landrat Markus Bauer (SPD). Anlass ist eine Attacke, die sich am 4. Dezember, zwischen 8.10 Uhr und 8.30 Uhr vor einem Haus in der Böttcherstraße in Schönebeck ereignet hat.