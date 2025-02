F.Misd gehört zu jedem St. Patrick’s Day in Ascherslebens Alter Hobelei dazu. Im Juni werden sie auch in Hoym für irischen Frohsinn sorgen.

Hoym /MZ. - Es vergeht wohl kein St. Patrick’s Day, ohne dass die Staßfurter Irish-Folk-Band F.Misd in der Alten Hobelei von Aschersleben nicht für irischen Frohsinn sorgen würde. So auch in diesem Jahr. Doch die Musiker ziehen weiter. Im Juni, so freut sich der Hoymat-Verein, werden sie auch ins benachbarte Seeland ausgelassene Stimmung bringen.

Das Konzert der Band, zu der Phil (Vocals, Bassdrum, Gitarre, Mandoline und Banjo), Jani (Vocals, Akkordeon), Achim (Vocals, Gitarre und Banjo) und Holger (Vocal und Bass) gehören, ist für den 21. Juni eingeplant: am Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24.

Balladen und Trinklieder

Was die Gäste dort erwartet? Handgemachte Musik natürlich, mit einer unheimlichen Bandbreite. Da sind sanfte Balladen zu hören, aber auch die derb-fröhlichen Trinklieder, die zum irischen Pub-Besuch gehören und zum Mitsingen und Mitfeiern anstiften. F.Misd besingt alte Mythen und Legenden aus Irland, erzählt vom Lieben und Leben auf der grünen Insel und weckt irische Lebensfreude. Klassiker, wie „Loch Lomond“ oder „The Irish Rover“ dürfen da nicht fehlen.

Für den Hoymat-Verein ist das nicht das erste Konzert, das er ausrichten wird. Die Mitglieder, die reichlich Kultur ins Seeland holen, haben sich extra eine Bühne zugelegt, um die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

Und so organisiert die Kulturgruppe des Vereins Lesungen, Kabarett-Vorstellungen und Theateraufführungen. Es gibt Grillabende und Gin-Verkostungen, Frauentagspartys und Kinderprogramme. Und eben auch das eine oder andere Konzert.

Viel los in Hoym

Dafür hat sich der Hoymat-Verein in ehrenamtlicher Arbeit die alte Sportler-Gaststätte ausgebaut. Hier finden auch Ortschaftsratssitzungen statt und es treffen sich die Senioren der Stadt. Auf dem Freigelände hat der Verein zudem ein Areal geschaffen, auf dem Tischtennis oder Basketball gespielt werden kann. Einmal im Jahr lädt die Truppe dort auch zum Hoym-bewegt-sich-Tag ein.

Karten für das F.Misd-Konzert am 21. Juni in Hoym gibt es im Vorverkauf für 15,50 Euro unter [email protected] oder 0173/40 96 607 und für 18 Euro an der Abendkasse.