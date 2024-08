Auch in den Ascherslebener Grundschulen haben am Wochenende viele Kinder mit ihren Familien die Einschulung gefeiert. Allein an der Grundschule Pfeilergraben beginnt für mehr als 60 Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt.

Mehr als 60 Kinder wurden in der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben in drei Klassen eingeschult.

Aschersleben/MZ - An der Tür sind Giraffen. Die gibt es nur hier. Anja Otto, Klassenlehrerin der 1c, hat eine Schar aufgeregter Kinder - schmuck angezogen und mit großer Schultasche - in den Klassenraum geführt. Drei Mädchen machen am Fenster des Treppenhauses einen Zwischenstopp und klopfen wild, um die Eltern auf dem Schulhof aufmerksam zu machen. Dann kommandiert eine von ihnen: „Los gehts Mädels! Wir müssen!“ Es ist Einschulung, in der Grundschule am Pfeilergraben in Aschersleben. So wie in den anderen Schulen Sachsen-Anhalts.