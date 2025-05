Die Stadt Weißenfels hat viel Geld in die Bildungsstätte investiert. Doch noch sind nicht alle Gerüste gefallen.

Schule in Großkorbetha feiert - Was sich dort verändert hat

Der Verbindungsbau an der Großkorbethaer Grundschule ist jetzt fertig.

Großkorbetha/MZ. - Großer Bahnhof in dieser Woche an der Grundschule in Großkorbetha. Mit einem Schulfest wurde die Fertigstellung eines Verbindungsbaus zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle gefeiert.