Viele Menschen sind mit guten Vorsätzen rund um Gesundheit, Fitness und Sparen ins neue Jahr gegangen. Macht sich das auch bei Unternehmern in Aschersleben bemerkbar?

Sparsamer und gesunder Start: Bemerken Unternehmen vor Ort gute Vorsätze der Ascherslebener?

Günstige Produkte sind laut der stellvertretenden Marktleiterin Diana Sperling im Ascherslebener E-Center zu Jahresbeginn gefragt.

Aschersleben/MZ - Mehr Sport, weniger Geld ausgeben und den Alkoholkonsum reduzieren. Gesünder essen, sich eventuell sogar vegan ernähren: Die Liste möglicher Neujahrsvorsätze ist lang und ähnelt sich bei vielen Menschen Jahr für Jahr. Machen sich diese Vorhaben auch bei Unternehmern in Aschersleben bemerkbar?