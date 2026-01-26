Kaufverhalten zu Jahresbeginn Sparsamer und gesunder Start: Bemerken Unternehmen vor Ort gute Vorsätze der Ascherslebener?
Viele Menschen sind mit guten Vorsätzen rund um Gesundheit, Fitness und Sparen ins neue Jahr gegangen. Macht sich das auch bei Unternehmern in Aschersleben bemerkbar?
26.01.2026, 08:15
Aschersleben/MZ - Mehr Sport, weniger Geld ausgeben und den Alkoholkonsum reduzieren. Gesünder essen, sich eventuell sogar vegan ernähren: Die Liste möglicher Neujahrsvorsätze ist lang und ähnelt sich bei vielen Menschen Jahr für Jahr. Machen sich diese Vorhaben auch bei Unternehmern in Aschersleben bemerkbar?