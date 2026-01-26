In Merseburg setzen Händler wie das Autocenter Dübner und die Geiseltalgruppe auf die neue E-Auto-Prämie des Bundes. Sie soll Privatkunden anlocken – doch Reichweitenangst und Ladeprobleme bleiben die größten Bremsklötze.

Bis zu 6.000 Euro Zuschuss für neue E-Autos sollen die zähe Verkehrswende im Saalekreis beschleunigen. Autohäuser begrüßen die Förderung, kritisieren aber Einkommensprüfung, schwache Ladeinfrastruktur und fehlende günstige Kleinwagen.

Braunsbedra/Merseburg/MZ. - „Die Prämie hilft auf jeden Fall“, legt sich Wolfgang Dübner fest. Er betreibt im Norden von Merseburg das Autocenter Dübner, in dem er mit Mitsubishi handelt – auch mit elektrisch angetriebenen. Die habe er zuletzt vor allem an Firmen verkauft, selten an Familien. Die Hoffnung des Händlers ist nun, dass die angekündigte E-Auto-Prämie des Bundes bisher zögernde Privatleute den Schritt ins Elektrozeitalter wagen lässt.