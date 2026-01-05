Was wird 2026 alles am Himmel über Aschersleben und der Region zu sehen sein? Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Reinäcker blickt voraus.

Die letzte große Sonnenfinsternis gab es 2015 über Aschersleben. Damals lag die Sonnenabdeckung bei circa 75 Prozent. Die Ascherslebener Sternfreunde hatten zur Beobachtung eingeladen.

Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Reinäcker überlegt eine Weile. „2026“, gesteht der ehemalige Planetariumsleiter, „ist es etwas schwierig mit der astronomischen Vorschau.“ Es gebe ganz viel „Kleinkram“ am Himmel, allerdings auch ein Top-Ereignis. Denn: Im August wird die Sonne über Europa „verschwinden“. Die erste totale Sonnenfinsternis in diesem Bereich seit zehn Jahren.