Himmelsbeobachtungen Sonne verschwindet über Aschersleben: Sternfreunde blicken aufs astronomische Jahr 2026
Was wird 2026 alles am Himmel über Aschersleben und der Region zu sehen sein? Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Reinäcker blickt voraus.
05.01.2026, 08:15
Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Reinäcker überlegt eine Weile. „2026“, gesteht der ehemalige Planetariumsleiter, „ist es etwas schwierig mit der astronomischen Vorschau.“ Es gebe ganz viel „Kleinkram“ am Himmel, allerdings auch ein Top-Ereignis. Denn: Im August wird die Sonne über Europa „verschwinden“. Die erste totale Sonnenfinsternis in diesem Bereich seit zehn Jahren.