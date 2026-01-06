Jetzt live!
Langfinger aktiv Taschendiebstahl in Hettstedt: Geldbörse im Supermarkt gestohlen
Am Montag (5. Januar) schlug ein Dieb in einer Hettstedter Supermarkt-Filiale zu. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen können.
Hettstedt/SM. - Montagabend (5. Januar), Supermarkt-Filiale in Hettstedt, Am Kirschweg, 18.30 Uhr: Eine Kundin stellt an der Kasse beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Gegenstände befinden, nicht mehr in der Jackentasche ist.