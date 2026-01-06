Am Montag (5. Januar) schlug ein Dieb in einer Hettstedter Supermarkt-Filiale zu. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen können.

Taschendiebe nutzen oft auch das Gedränge beim Einkaufen im Supermarkt und, dass beim Einkaufen die Aufmerksamkeit erst an der Kasse auf die Geldbörse gerichtet wird.

Hettstedt/SM. - Montagabend (5. Januar), Supermarkt-Filiale in Hettstedt, Am Kirschweg, 18.30 Uhr: Eine Kundin stellt an der Kasse beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Gegenstände befinden, nicht mehr in der Jackentasche ist.