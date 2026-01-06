weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Langfinger aktiv Taschendiebstahl in Hettstedt: Geldbörse im Supermarkt gestohlen

Am Montag (5. Januar) schlug ein Dieb in einer Hettstedter Supermarkt-Filiale zu. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen können.

Aktualisiert: 06.01.2026, 14:51
Taschendiebe nutzen oft auch das Gedränge beim Einkaufen im Supermarkt und, dass beim Einkaufen die Aufmerksamkeit erst an der Kasse auf die Geldbörse gerichtet wird.
Taschendiebe nutzen oft auch das Gedränge beim Einkaufen im Supermarkt und, dass beim Einkaufen die Aufmerksamkeit erst an der Kasse auf die Geldbörse gerichtet wird. (Foto: Pol. Kriminalprävention Länder und Bund)

Hettstedt/SM. - Montagabend (5. Januar), Supermarkt-Filiale in Hettstedt, Am Kirschweg, 18.30 Uhr: Eine Kundin stellt an der Kasse beim Bezahlen fest, dass ihre Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Gegenstände befinden, nicht mehr in der Jackentasche ist.