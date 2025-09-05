Statt Sprachkursen und Coachings stand bei der Akademie Überlingen in Aschersleben Feiern, Musik und Begegnung im Mittelpunkt. Beim Sommerfest präsentierten Mitarbeiter ihre Talente und gaben Einblicke in die Arbeit der Bildungseinrichtung.

Sommerfest der Akademie Überlingen in Aschersleben – Bildung mal anders erleben

Süß oder deftig? Beim Sommerfest der Akademie Überlingen geht beides.

Aschersleben/MZ. - Luftballons und ein Aufsteller weisen den Weg. Vom Hof ertönt Musik, ein gut bestückter Flohmarkt im Hofeingang empfängt die Gäste: Die Akademie Überlingen hat zum Sommerfest eingeladen und öffnet bei dieser Gelegenheit auch gleich ihre Türen in der Hohen Straße für Einblicke in die Arbeit des Bildungsträgers.