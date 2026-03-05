Dokumentiertes Rekordalter So alt wie kein anderer: Kommen Rote Varis aus dem Ascherslebener Zoo ins Guinness-Buch der Rekorde?
Der Ascherslebener Zoo freut sich über einen Rekord: Omi und Opi sollen das weltweit älteste Paar Roter Varis sein. Welches Geheimnis dahintersteckt.
05.03.2026, 10:15
Aschersleben/MZ - „Nein, im Guinness-Buch der Rekorde stehen sie nicht. Könnten sie aber“, meint Marion Schmidt voller Überzeugung. Die Tierpflegerin spricht von Omi und Opi, dem dokumentiert weltweit ältesten Paar Roter Varis. „Das lebt hier bei uns im Zoo von Aschersleben“, freut sich auch Holger Zufelde vom Zoo-Vorstand über diesen tierischen Rekord.