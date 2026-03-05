Der Ascherslebener Zoo freut sich über einen Rekord: Omi und Opi sollen das weltweit älteste Paar Roter Varis sein. Welches Geheimnis dahintersteckt.

So alt wie kein anderer: Kommen Rote Varis aus dem Ascherslebener Zoo ins Guinness-Buch der Rekorde?

Die beiden Lemuren Omi und Opi sorgen für einen Rekord: Sie sollen das weltweit älteste Paar Roter Varis sein.

Aschersleben/MZ - „Nein, im Guinness-Buch der Rekorde stehen sie nicht. Könnten sie aber“, meint Marion Schmidt voller Überzeugung. Die Tierpflegerin spricht von Omi und Opi, dem dokumentiert weltweit ältesten Paar Roter Varis. „Das lebt hier bei uns im Zoo von Aschersleben“, freut sich auch Holger Zufelde vom Zoo-Vorstand über diesen tierischen Rekord.