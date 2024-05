„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 24. Mai 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 25. Mai 2024, warum in Calbe drei Kindergärten evakuiert werden mussten.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 27. Mai 2024.

Das ist neu am Montag:

7.54 Uhr: Warmlaufen für Samstag? Warmschwenken für das Champions-League-Finale in Wembley? Die Calbenser Borussen hatten kürzlich einen großen Auftritt vor einem großen Publikum. Wie der Fanclub aus der Saalestadt jetzt mitteilte, durften die Calbenser Fans ihre Fahne öffentlich zeigen.

Calbenser Borussen in Dortmund: Im Stadion durfte der Fanclub zuletzt seine Fahne schwenken. (Foto: Calbenser Borussen)

Von über 1.000 weltweit registrierten Fanclubs bei Borussia Dortmund, erhielten nun auch die Calbenser Borussen die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Die Borussen aus der Saalestadt staunten nicht schlecht, als diese Information bekannt wurde, teilte Vereinschef Steve Daniel jetzt mit.

Direkt vor der stimmungsvollen Südtribüne durfte das Mitglied der Calbenser Borussen, Stefan Jerx, die Fahne schwenken. Für den Fahnenträger war es gleich in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Denn er feierte zufällig seinen runden 40. Geburtstag in dem Stadion.

Fragen und Antworten zur Wahl in Aschersleben

7.39 Uhr: Welcher Zettel ist für welche Wahl der richtige? Bis wann kann man seine Briefwahlunterlagen in Aschersleben einreichen? Und warum ist eine Wahl im Fallerslebener Weg nicht mehr möglich?

Alle wichtigen Fragen und Antworten rund um die Wahlen dort am 9. Juni haben unsere Ascherslebener Kollegen hier für Sie zusammengestellt.

Zwischen Ameos und Ärztemangel

7.13 Uhr: Am Mittwoch, 29. Mai, ging es um die Gesundheit und ihr System im Salzlandkreis. Wie geht es weiter mit der Kliniklandschaft im Salzlandkreis? Ist die bestmögliche Versorgung nach den Entscheidungen von Klinikbetreiber Ameos noch gesichert?

Wahl lokal für den Salzlandkreis geht am Mittwoch in die letzte Runde. (Grafik: Tobias Büttner)

Und wo herrscht schon Ärztemangel? Sehen Sie hier am Mittwoch live das Video zum Talk - und auch immer noch die ersten drei Folgen.

6.42 Uhr: In Aschersleben ist in eine Gartensparte an der Engelsstraße eingebrochen worden. Die Polizei, die Tat habe sich am vergangenen Freitag oder Sonnabend ereignet. Unbekannten wären zunächst in den Gartenverein und dann in einzelne Parzellen eingebrochen.

Das erbeutete Diebesgut bestehe laut Polizeibericht hauptsächlich aus Arzneimitteln, Getränken und Gartengeräten. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Salzlandkreis hat die Ermittlungen in diesem erneuten Fall von Einbruchdiebstahl im Stadtgebiet aufgenommen.

Sondermüll richtig entsorgen

6.18 Uhr: Kreiswirtschaftsbetriebschef Ralf Felgenträger erklärt, wie man seinen Sperrmüll vom Dachboden, alte Farbeimer oder Batterien richtig entsorgt – auch, um die Umwelt zu schützen.

Michael Warthemann ärgert sich über den nächsten Müllberg, der kürzlich illegal bei Latdorf entsorgt wurde. (Foto: Engelbert Pülicher)

Haben solche illegalen Müllentsorgungen in der Natur zugenommen? Und wie wird man seinen Müll ordnungsgemäß los, ohne dabei Tiere und die Natur zu gefährden? Darüber sprach Redakteurin Katharina Thormann mit Ralf Felgenträger, Chef des Kreiswirtschaftsbetriebes.

Besorgte Mutter: Zebrastreifen fehlt

6.01 Uhr: „Wenn Pepe bald zur Schule kommt, habe ich keine ruhige Minute, wenn er zu Fuß geht“, sagt Sarah Lensch. Damit meint die Mutter zweier Kinder besonders die Kreuzung an der „Froschvilla“, wo die Landesstraße die Kreisstraße kreuzt. Hier existiert kein Schutzgeländer mehr und kein Zebrastreifen.

Sarah Lensch mit ihren Kindern Pepe und Hannah zusammen mit Stadtrat Dirk Trappe an der „Froschvillakreuzung“. (Foto: Chris Warnke)

Zwar gibt es auf der Nordseite eine Fußgängerinsel – mehr Sicherheit aber nicht. Sarah Lensch wandte sich an Stadtrat Dirk Trappe (Freie Wähler), damit Abhilfe in Form eines Fußgängerschutzweges geschaffen wird. Laut Trappe werde die Stadt Barby einen Antrag auf den Weg bringen, um diesen Überweg neu zu planen und sicherer zu machen.

Strandsolbad und Albertinesee haben 1-A-Wasser

5.23 Uhr: Was haben das Strandsolbad, der Albertinesee und der Löderburger See gemeinsam? Eine sehr gute Wasserqualität. Alle Seen, von denen das Strandsolbad sowie der Albertinesee von der Stadt Staßfurt betrieben werden, haben das Prädikat 1 erhalten und knüpfen damit an die gleichbleibende Qualität der vergangenen Jahre an.

Baden, wie hier im Albertinesee, ist unbedenklich. Die Wasserqualität entspricht dem Prädikat ausgezeichnet. (Foto: Falk Rockmann)

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Wasserqualität, aber auch über den nun wieder deutlich höheren Wasserstand in beiden Bädern infolge der reichhaltigen Niederschläge des vergangenen halben Jahres. Im Strandbad führte das zuletzt zu einem Anstieg um einen Meter“, erklärt Christian Schüler, Fachdienstleiter für Wirtschaft und Kultur in Staßfurt.