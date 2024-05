Welcher Zettel ist für welche Wahl der richtige? Bis wann kann man seine Briefwahlunterlagen in Aschersleben einreichen? Und warum ist eine Wahl im Fallerslebener Weg nicht mehr möglich? Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Wahl am 9. Juni.

Auch in Aschersleben wird am 9. Juni gewählt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ In den sozialen Netzwerken war der Aufschrei groß, als bekannt wurde, dass Ascherslebener, die sonst im Fallerslebener Weg ihre Kreuze gemacht haben, bei der Kommunalwahl am 9. Juni bis in die Grundschule Staßfurter Höhe müssen. Auf MZ-Nachfrage äußert sich nun die Stadtverwaltung zu den Gründen. „Das Restaurant steht als Wahllokal nicht mehr zur Verfügung, in diesem Wohngebiet wurde keine Ausweichräumlichkeit gefunden“, erklärt Birgit Engel, die stellvertretende Gemeindewahlleiterin in Aschersleben.