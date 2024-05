Den Ascherslebener Schalke-Fanclub und die Geflügelzüchter verbindet seit mehreren Jahren eine besondere Vereinsfreundschaft: Die Fußball-Fans dürfen die Räume der Vogelfreunde mitnutzen und helfen dafür, das Gelände auf Vordermann zu bringen - so wie am Wochenende.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ „Zwerge auf Zwerge und Tauben auf Tauben“, weist Herbert Schneider vom Geflügelzuchtverein Ascania am Sonnabendmorgen in der Ermslebener Straße an. Die Ascherslebener Züchter räumen die Käfige aus dem Saal des Vereinsheims. Am kommenden Wochenende wird hier die Landesversammlung ihrer Zunft ausgerichtet. Dafür muss Platz geschaffen werden. „Und wir machen gleich einen Frühjahrsputz und bringen alles auf Vordermann“, ergänzt Herbert Schneider.