Was plant Netto neu in Staßfurt? Wie schreibt eine Bernburgerin in ihrer Familien-Tragödie über die Grausamkeiten des Krieges? Was kann Calbe gegen immer mehr Leerstand in der Innenstadt tun? Im Ticker von Mittwoch, 12. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 11. Februar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 12. Februar 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

12.16 Uhr: Der Flutlichtmast steht nicht mehr sicher: Der von den Fußballern genutzte Übungsplatz direkt am Froser Sportplatz ist deshalb von der Stadt Seeland gesperrt worden.

Jetzt wird eine schnelle Lösung gesucht. Wie genau, das lesen Sie hier.

Brauchen Sie was auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Mehr zu den ersten sechs Folgen erfahren Sie auch hier.

„Domfelsen“ peilt auf der Saale in Bernburg

11.37 Uhr: Ein imposantes Bild hat sich in den vergangenen Tagen auf der Saale in Bernburg geboten. Die „Domfelsen“, ein Peilschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, hatte die Aufgabe, die Fahrrinne auszumessen und sogenannte Untiefen zu erkennen.

„Domfelsen“ im Einsatz auf der Saale in Bernburg. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bei diesen handelt es sich etwa um Gegenstände, die in die Saale gelangt sind und Schäden bei der Durchfahrt von Schiffen verursachen können.

Was passiert im Salzlandkreis vor der Bundestagswahl? Egal ob 67, 68 oder 69: Hier im Wahlblog lesen Sie alles aus den drei SLK-Wahlkreisen.

Bürgerbudget: Schönebecker sollen Vorschläge machen

10.50 Uhr: Die Schönbecker Bürger sind aufgerufen, die Entwicklung der Elbestadt mitzugestalten. Einwohnerinnen und Einwohner, die mindestens 14 Jahre alt sind, könnten im Rahmen des Bürgerbudgets aktiv sein und eigene Idee einbringen und entscheiden, welche Ideen unterstützt werden soll, teilt die Stadt mit.

Vorschläge im Jahr 2025 können noch bis zum 31. März eingereicht werden. Diese werden geprüft und am Ende wird durch die Schönebeckerinnen und Schönebecker über diese Projekte direkt abgestimmt. Als Budget stehen 20.000 Euro zur Verfügung.

Vorschläge können einfach per E-Mail an buergerbudget@ schoenebeck-elbe.de oder per Post an Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schoenebeck.de.

Geld für Sanierung des Bootshauses Delphin?

10.33 Uhr: Zwei Stadtratsfraktionen wollen, dass Stadt Schönebeck bei der Sanierung des Bootshauses Delphin unterstützt - und zwar mit bis zu 75.000 Euro.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Fiese Masche in Bernburg

9.42 Uhr: Ein Bauunternehmer aus Osnabrück erleichterte mit seinen Komplizen eine Rentnerin aus Bernburg um 31.000 Euro.

Alles hatte mit Arbeiten an ihrer Fassade begonnen. Warum die Verhandlung erst im Juni fortgesetzt wird, erklären wir Ihnen hier.

Hoffnung für die Karawanserei

8.53 Uhr: Hoffnung für die Karawanserei: Das Spielgerät in Aschersleben könnte bald neu aufgebaut werden.

Fördermittel für den Neubau über das Leader-Programm stehen in Aussicht. Warum es andere Vorhaben nicht auf die Prioritätenliste schaffen, lesen Sie hier.

Ein Kurs im Töpfern

7.48 Uhr: Im neuen KVHS-Kurs „Töpfern am Vormittag – kunstvolle Vasen“ machen sich Einsteiger mit dem Naturmaterial Ton vertraut und lernen verschiedene Aufbautechniken kennen. Die Kursleiterin gibt Tipps, Empfehlungen zur Farbkombination und zeigt die geeignete Technik.

Töpfererfahrene erhalten Anregungen für die Gestaltung neuer Oberflächenstrukturen und interessanter Motive. Eigene Projektideen können ebenso mitgebracht werden. Der zweitägige Töpferkurs startet am Freitag, 14. Februar. Das werde so manche Töpferbegeisterte freuen, die den terminlichen Wunsch geäußert hatten, heißt es in einer Ankündigung der Kreisvolkshochschule.

Der nächste Freitagskurs ist für den 14. März vorgesehen. Dann wird es bunt und österlich. Die Anmeldung erfolgt unter www.kvhs-slk.de.

Filme zu 80 Jahren Weltkriegsende

6.56 Uhr: Die Aschersleber Kulturanstalt und das Evangelische Kirchspiel Aschersleben möchten mit gemeinsamen Aktionstagen des Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren gedenken. In diesem Rahmen besteht aktuell für Schulklassen die Möglichkeit zu kostenlosen Kinobesuchen im Filmpalast Aschersleben.

Gewählt werden kann aus den Filmen „Schindlers Liste“, „Die Brücke“, „Das Leben ist schön“, „Der Untergang“, „Der Junge im gestreiften Pyjama“ und „Delegation“, wobei für letzteren bei der AKA Zusatzmaterial ausgeliehen werden kann.

Für niedrigere Klassenstufen wird außerdem der Kurzfilm „Chika, die Hündin aus dem Ghetto“ in Kombination mit diversen Arbeitshilfen angeboten.

Wie plant Netto in Staßfurt?

6.24 Uhr: Der Netto plant neu: Deshalb debattieren die Staßfurter Stadträte über Standort und Sortiment.

Die Stadt hatte schon die freie Fläche gegenüber der Schule anvisiert. Der Netto-Investor will aber einen Teil der Gartensparte Reichsbahn. (Foto: Falk Rockmann)

Worüber im Stadt-Entwicklungsausschuss zum neuen Markt diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Die Grausamkeiten des Krieges

6.13 Uhr: Maria Richter hat den zweiten Teil ihrer Buch-Trilogie veröffentlicht, in der sie die Erlebnisse der Mutter und derer Geschwister in der Zeit zwischen 1939 und 1949 beschreibt.

Maria Richter aus Bernburg hat eine Fortsetzung ihres Familienromans geschrieben. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie sie in dem Familien-Roman die Grausamkeiten des Krieges erzählt, erklären wir Ihnen hier.

Immer mehr Leerstand in Calbe

5.59 Uhr: Immer mehr Läden in Calbes Innenstadt machen dicht. Noch gibt es keine Strategie, dem wachsenden Leerstand in der Zukunft wirkungsvoll zu begegnen.

In der Loewestraße stehen viele Läden leer. (Foto: Thomas Höfs)

In den vergangenen Monaten haben mehrere Geschäfte in der Innenstadt geschlossen. Die Bürger stehen aktuell dadurch vor immer mehr leeren Schaufenstern.