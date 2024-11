Photovoltaik-Lösungen für Hausbesitzer gibt es jetzt auch made in Schönebeck, für die neue Grundsteuer fehlen in Staßfurt immer noch zuverlässige Daten, 28 neue Gedenksteine in Bernburg sollen nicht nur erinnern, sondern auch mahnen: Im Ticker von Mittwoch, 20. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 20. November 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

9.02 Uhr: Am Montag, 25. November, bietet der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Ruland von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr in seinem Wahlkreisbüro Karlsplatz 5 in Bernburg eine Bürgersprechstunde an.

Die Einwohner haben dann die Möglichkeit, ihre Anliegen oder Fragen an ihn heranzutragen. Für eine bessere Planung wird um eine Voranmeldung unter Telefon 03471/6 28 79 77 gebeten. Fragen können an diesem Tag auch telefonisch gestellt werden.

Plakatmotiv für Bernburg 2026 gesucht

8.16 Uhr: Das Land Sachsen-Anhalt ruft zur Teilnahme am Plakatwettbewerb für den 24. Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg auf. Vom 5. bis 7. Juni 2026 wird das Landesfest unter dem Motto „Wo Sachsen Anhalt trifft“ stattfinden. Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur und die Ausrichterstadt suchen nach einem ausdrucksstarken Plakatmotiv, das Motto, Stadt und Identität Sachsen-Anhalts authentisch widerspiegelt.

Zur Teilnahme eingeladen sind alle Gestalterinnen und Gestalter, Kreativschaffende, Kunst- und Designstudierende sowie Bürgerinnen und Bürger mit einem gestalterischen Interesse, unabhängig von ihrer professionellen Erfahrung. Der ausgewählte Entwurf wird das offizielle Erscheinungsbild des Sachsen-Anhalt-Tages 2026 prägen und in allen Kommunikationsmaßnahmen und Werbemitteln des Festes verwendet.

Weitere Informationen sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.sachsen-anhalt.de.

Heele-Christ-Markt: Linie 115 wird umgeleitet

7.27 Uhr: Wegen des Heele-Christ-Marktes wird die Bernburger Stadtlinie 115, die von Strenzfeld über Busbahnhof bis PEP-Markt verkehrt, ab dem morgigen Donnerstag, 21. November, umgeleitet.

Dadurch kann die Haltestelle Karlsplatz in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen Busbahnhof oder Auguststraße zu nutzen.

Diese Änderung auf der Linie des Citybusses gilt laut KVG voraussichtlich bis zum 2. Januar 2025.

Heike Brehmer bleibt in der Spitze des KPV

6.51 Uhr: Für den Wahlkreis Harz/Aschersleben/Seeland kandidiert Heike Brehmer (CDU) bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr. Stellvertretende Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) bleibt sie aber weiterhin. Bei einer Bundesvertreterversammlung in Bielefeld wurde sie jetzt in dieses Amt wiedergewählt.

Stellvertretende Bundesvorsitzende der KPV bleibt Heike Brehmer. (Foto: Frank Gehrmann)

Die KPV wurde 1948 gegründet und vertritt nach eigenen Angaben die Grundsätze und Ziele der CDU/CSU in der Kommunalpolitik, wie die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und die Sicherung kommunaler Finanzautonomie. Derzeit zählt die KPV rund 75.000 Mitglieder.

Energie aus der Sonne made in Schönebeck

6.28 Uhr: LB Energy ist ein neues Unternehmen in Schönebeck. Schwerpunkt ist die Planung und Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern.

Monteure von LB-Energy auf einem Dach zur Vorbereitung der Rentabilitätsrechnung. (Foto: Denny Preuß/Noah Stasch/oacy Gmbh)

Wie die Neu-Schönebecker helfen, aus der Sonne Energie zu gewinnen, erklären wir Ihnen hier.

Grundsteuer: Ohne Beschluss fehlen drei Millionen

6.13 Uhr: Ortschaftsrat debattiert über Hebesätze nach der Grundsteuerreform. Staßfurt fehlen noch Daten.

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform will die Stadt Staßfurt die Gewerbesteuer-Hebesätze bei 430 von Hundert belassen. (Foto: Falk Rockmann)

Ein Beschluss wäre grundlegend, weil sonst drei Millionen Euro im Etat fehlen würden. Wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

28 neue Gedenksteine für Bernburg

5.56 Uhr: In Bernburg wurden am Dienstag weitere 28 Gedenksteine übergeben.

Angehörige der NS-Widerstandskämpfer Bruno Hinz und Marianne Latoschinski legen an den im Fußweg vor dem Haus Korngasse 7 eingelassenen Stolpersteinen Rosen nieder. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nunmehr erinnern jeweils vor der letzten frei gewählten Adresse insgesamt 64 solcher Gedenksteine aus Messing an ehemals jüdisches Leben in der Stadt und an NS-Widerstandskämpfer.