Alsleben/MZ. - Viele Sommer hat er am Beckenrand in Alsleben gesessen und auf die Sicherheit der Badegäste geachtet: Am 22. Oktober ist der langjährige Schwimmmeister Fred Hänsel im Alter von 61 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. „Er hing sehr an diesem Freibad“, weiß sein Nachfolger Steffen Schaaf.

