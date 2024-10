Wie die Grippe-Impfungen in Staßfurt anlaufen, warum die Toiletten auf dem Friedhof in Bernburg ein Problem bleiben, wie viel Geld die Bürger in Schönebeck für die Stadt ausgeben dürfen: Im Ticker von Mittwoch, 16. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.06 Uhr: Noch bis 20. Dezember ist auf der Hecklinger Straße (L 73) in Staßfurt zwischen Sportplatz und Parkstraße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Deshalb gibt es eine halbseitige Sperrung mit Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt Salzlandcenter.

Dort werden Arbeiten im Zusammenhang mit dem grundhaften Straßenausbau Kreisverkehr und Nebenanlagen ausgeführt, berichtet die Pressestelle des Salzlandkreises.

LTE: Telekom erweitert zwei weitere Standorte

7.24 Uhr: Mehr Mobilfunk: Wie die Deutsche Telekom informiert, wurde in den vergangenen zwei Monaten zwei weitere Standorte im Salzlandkreis mit LTE erweitert. Einer davon ist nach Angaben des Unternehmens in Aschersleben, der andere in Alsleben.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Die jüngsten Aufwertungen sollen sich insbesondere entlang der Autobahnen A14 und A36 sowie der Bahnstrecke Sachsen-Anhalt Süd bemerkbar machen. Die Telekom betreibt im Salzlandkreis nach eigenen Angaben jetzt 83 Standorte.

Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2026 sollen weitere 22 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 32 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant, heißt es aus dem Unternehmen.

Finissage bei „Notabene“ im Grauen Hof

6.52 Uhr: Die Ausstellung „Notabene“ mit Arbeiten von Wiltrud Krämer endet am nächsten Sonnabend, 19. Oktober, um 17 Uhr mit einer Finissage.

Bis dahin lassen sich die knapp 400 Arbeiten und 21 Buchtitel mit 130 Exemplaren und 150 Linol-Drucken noch täglich von 10 bis 17 Uhr im Kunstquartier Grauer Hof in Aschersleben ansehen.

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

6.26 Uhr: „Die Saison“ geht wieder los: Ende September wurden die ersten Impfdosen gegen Grippe auch an Staßfurter Arztpraxen geliefert.

Schon im September wurden die ersten Grippeschutzimpfungen in Staßfurt verabreicht. (Symbolfoto: dpa)

Warum es für Risikogruppen wichtig ist, sich jedes Jahr impfen zu lassen

Friedhof-Toiletten: Wohin am Wochenende?

6.19 Uhr: Friedhof-Besucher in Bernburg in Nöten: An den Wochenenden sind die Toiletten geschlossen.

Die Toilettentüren auf den beiden städtischen Friedhöfen in Bernburg sind an den Wochenenden weiterhin verschlossen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die angedachte Lösung der Stadt ist gescheitert.

Wie groß wird das Bürgerbudget in Schönebeck?

5.48 Uhr: Projekte und Ideen der Schönebecker mit Geld unterstützen: Das ist Ziel des Bürgerbudgets, das ab 2025 in Kraft treten soll.

Reichen 20.000 Euro im Bürgerbudget für Schönebeck aus? (Symbolfoto: dpa)

Die dafür eingeplanten 20.000 Euro halte einige jedoch für gering. Andere möchten sich Zeit nehmen und später vielleicht draufpacken.