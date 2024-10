Sebastien Mieder wird Bundesreserve-Sieger bei den „Grünen Tagen“ in Erfurt. Weshalb der Teenager seine berufliche Perspektive dennoch nicht in der Landwirtschaft sieht.

Garsena/MZ. - Die Thüringer Landwirtschaftsmesse „Grüne Tage“ in Erfurt gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen dieser Art in Mitteldeutschland. Bei der zwölften Auflage wurde in drei Hallen und einem Freigelände auf 46.000 Quadratmetern die gesamte Vielfalt der Landwirtschaft präsentiert.