7.03 Uhr: ,,Rosen aus dem Süden““ heißt einer der bekanntesten Walzer von Johann Strauss, den die Pianistin Lucia Keller und der Violinist Vivian Anastasiu zum diesjährigen festlichen Osterkonzert am Ostermontag um 10 Uhr im Weißen Saal des Schlosses Hohenerxleben aufführen werden.

Pianistin Lucia Keller und der Violinist Vivian Anastasiu treten im Schloss zusammen auf. (Foto: Kruse)

Außerdem werden der 6. Ungarische Tanz von J. Brahms, Tango von I. Albéniz, sowie Serenaden wie ,,Avant de mourir“ von G. Boulanger, einige Jazzmelodien wie das sehr bekannte Thema von ,,The Man I Loved“ von G. Gershwin und auch beschwingte frühlingshafte Stücke zu hören sein.

Der Eintritt ist frei. Die Künstler verzichten auf ihre Gage, Spenden für den Erhalt der Kulturstätte Schloss Hohenerxleben werden erbeten. Information und Anmeldung unter: 03925 / 98 90 66 Aktueller Spielplan im Internet unter: www.schloss-hohenerxleben.de

Neues Qualifizierungsgeld auch im Salzland

6.38 Uhr: Ab dem 1. April treten Neuregelungen des Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung in Kraft. In diesem Zusammenhang wird es eine neue Leistung zur Beschäftigtenqualifizierung geben: das Qualifizierungsgeld. Darüber informiert die für den Salzlandkreis zuständige Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West.

Zielgruppe des Qualifizierungsgeldes seien Beschäftigte, denen im besonderen Maße durch die Transformation der Arbeitswelt der Verlust von Arbeitsplätzen droht, eine berufliche Weiterbildung jedoch eine zukunftssichere Beschäftigung im aktuellen Betrieb ermöglicht. Es wird unabhängig von Betriebsgröße, Alter oder Qualifikation der Beschäftigten gezahlt und als Entgeltersatzleistung geleistet. Die Höhe des Qualifizierungsgeldes beträgt laut Agentur 60 Prozent – beziehungsweise 67 Prozent für Beschäftigte mit mindestens einem Kind – des Nettoentgeltes, das durch die Weiterbildung entfällt.

Arbeitgeber können den Betrag aufstocken und tragen die Weiterbildungskosten. Die Beschäftigten müssen der Qualifizierung zustimmen. Arbeitgeber können die Leistung bereits jetzt beantragen. Weitere Informationen zum Qualifizierungsgeld und anderen Neuerungen bei der Weiterbildungsförderung gibt es unter:www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung.

Plötzlich ein dickes Plus für Bernburg

6.17 Uhr: Die Stadt Bernburg steht finanziell deutlich besser da als erwartet. Dies geht aus den vorläufigen Zahlen zum Haushalt 2023 hervor. Hatte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) vor gut einem Jahr noch ein dickes Minus von etwa 5 Millionen Euro befürchtet, sank das Defizit im Jahresverlauf, auch dank der auf Anordnung der Kommunalaufsicht von ihr verhängten Haushaltssperre.

Die Stadt Bernburg hat ein Haushaltsplus von 6,4 Millionen Euro. (Foto: Engelbert Pülicher)

Der im Herbst festgezurrte Nachtragshaushalt wies nur noch eine Lücke von 2,6 Millionen Euro aus. Nun aber offenbart der aktuelle Bericht zum Haushaltsvollzug sogar ein Plus von 6,4 Millionen Euro.

Besucherrekord im Staßfurter Theater

6.02 Uhr: Das Salzlandtheater in Staßfurt freute sich zuletzt über einen erhöhten Zuschuss vom Salzlandkreis, der mit dem bestätigten Haushalt nun auch greift. 102.500 Euro bekommt das Theater 2024. Nachdem der Zuschuss vorher bei 23.000 Euro lag.

Das Salzlandtheater in Staßfurt. (Foto: Stephan Czuratis)

Die Mitarbeiter sehen das auch als Wertschätzung für eine Kulturstätte, die seit 18 Jahren nicht mehr kommunal, sondern vom Theaterförderverein betrieben wird. Die größte Wertschätzung ist aber, wenn die Menschen mit den Füßen abstimmen. Wie viele Aufführungen und Gäste es im Theater 2023 gab, lesen Sie hier.

Bienen schwärmen aus

5.21 Uhr: Die Sonne scheint und es wird wärmer. Für Steffen Mutsch und André Krassmann vom Imkerverein in Schönebeck ist der Frühlingsanfang das Startzeichen. „Die Arbeit fängt jetzt wieder an, da freut man sich“, erklärt Steffen Mutsch. Denn sobald die Temperaturen wieder über zehn Grad fallen, fangen die Bienen an auszuschwärmen. Das kann manchmal schon an Weihnachten sein, aber so richtig eigentlich erst im März.

Die Vorsitzenden des Schönebecker Imkervereins André Krassmann und Steffen Mutsch. Für sie beginnt mit den wärmeren Temparaturen eine etwas arbeitsreichere Zeit - genau wie für ihre Bienen. (Foto: Lisa-Marie Tschoeltsch)

Es wird wärmer – für die Schönebecker Imker und ihre Bienen beginnt also eine arbeitsreichere Zeit. Vor welchen Aufgaben und Herausforderungen stehen die Imker und ihre Insekten?