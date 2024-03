Der Bedarf an Lehrkräften ist auch im Salzlandkreis groß. Bei einer Veranstaltung in Aschersleben haben mehrere Schulen Kontakt zu möglichen Seiteneinsteigern geknüpft.

Wie Seiteneinsteiger in Aschersleben per Speed-Dating zum Lehrer-Job kommen sollen

Bei einem Speed-Dating in Aschersleben erhalten die Teilnehmer Informationen zum Seiteneinstieg als Lehrer und können mit Schulleitern ins Gespräch kommen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Ein Speed-Dating kennt man für gewöhnlich von der Partnersuche: ein Raum voller Singles, jeder muss mit jedem reden und das in begrenzter, meist kurzer Zeit, ehe eine Glocke schrillt oder ein Gong die nächste Runde einläutet. „Aber keine Sorge: Heute Abend taucht hier nirgendwo jemand mit einer Glocke oder einem Gong auf“, versichert Tobias Kühne, Pressesprecher beim Landesschulamt, den Leuten, die am Dienstagabend in der Ascherslebener Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ zum Speed-Dating erschienen sind – nicht auf Partnersuche, sondern um Schulleiter aus dem Salzlandkreis kennenzulernen.