Wie die Zukunft der Jugendclubs in Staßfurt aussieht, wer in Zukunft im Aufsichtsrat der Stadtwerke in Schönebeck sitzt, wie die Zukunft in Aschersleben nachhaltiger werden soll: Im Ticker von Dienstag, 17. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 16. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 17. September 2024.

Das ist neu am Dienstag:

8.22 Uhr: Zum Ringreiten wird am Sonntag, 29. September, zum Alten Schweinestall Gerbitz in Richtung Wedlitz eingeladen. Los geht die Veranstaltung um 11 Uhr mit dem Kinderringreiten in zwei Gruppen, um 14 Uhr starten die Erwachsenen.

Eine Anmeldung zum Wettkampf ist bis zum 25. September unter der Telefonnummer 0176/21 51 45 19 möglich.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Stromausfall rund um Alsleben

7.49 Uhr: Zu einem Stromausfall ist es am Montagvormittag in mehreren Dörfern rings um Alsleben gekommen. Betroffen waren 1.285 Haushalte in Beesenlaublingen, Belleben, Bründel, Piesdorf und Teile von Alsleben.

Ursache waren laut Mitnetz Strom zwei beschädigte Kabel durch Tiefbauarbeiten. Erst nach rund drei Stunden konnten die Kunden mit einer mobilen Stromersatzanlage wieder versorgt werden. Weiter betroffen war am Nachmittag noch das Wasserkraftwerk der Saalemühle. Die Reparaturarbeiten dauern an.

Informationen über den Hochwasserschutz

7.12 Uhr: Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) möchte bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 19. September, ab 17.30 Uhr im Hoymer KUF24 über den Stand der Planung und Umsetzung zum Hochwasserschutz in Hoym und Gatersleben informieren und mit Anwohnenden und Interessierten ins Gespräch kommen.

Nach den inhaltlichen Vorträgen des LHW können Fragen und Hinweise zur Maßnahme eingebracht werden. Detailfragen können im persönlichen Gespräch im Nachgang zur Veranstaltung besprochen werden, heißt es in einer Ankündigung.

Wie die aktuelle Hochwasserlage an Elbe und Saale ist, das finden Sie hier.

Kleinstes Museum sucht Betreuung

6.43 Uhr: Für das „kleinste Museum Sachsen-Anhalts“, die Heimatstube in Rathmannsdorf, wird eine Betreuung gesucht, nachdem deren Leiter Günter Hartwig Anfang des Jahres verstorben ist. Der ehemalige Bürgermeister hatte die Einrichtung jahrelang betreut, sie zu bestimmten Anlässen wie dem Denkmaltag oder auf Wunsch bei Klassentreffen geöffnet.

Das Thema steht am Donnerstag, 19. September, ab 18.30 Uhr, während der Ortschaftsratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus auf der Tagesordnung. (fr)

Passen Staßfurts Jugendclubs noch in die Zeit?

6.28 Uhr: Sind Jugendclubs in der Stadt Staßfurt noch zeitgemäß?

In manchen Orten klappt’s, in anderen sind Angebote der Stadt Staßfurt kaum oder gar nicht mehr aktuell.

2015, 2018, zuletzt 2022. Lebhafte Wiedereröffnungen feierte der Jugendclub im Bürgerhaus Hohenerxleben schon mehrere. Zurzeit ist er mal wieder geschlossen. (Foto: Falk Rockmann)

Die „Arbeitsgemeinschaft Jugend“ will einen Plan erstellen. Was genau sie vorhat, lesen Sie hier.

Wer darf in Schönebeck in den Aufsichtsrat?

6.12 Uhr: Ringen um Platz im Aufsichtsrat bei den Schönebecker Stadtwerken: Die Fraktion Bürger für Schönebeck will ihren Vorsitzenden Mark Kowolik in den Aufsichtsrat der Stadtwerke entsenden.

Um die Besetzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke ist heiß diskutiert worden. (Foto: Meinhard/Archiv)

Der arbeitet aber doch bei der EMS. Ist das kein Interessenskonflikt? Den ganzen Streit lesen Sie hier.

Zum zweiten Mal eine Woche Nachhaltigkeit

5.53 Uhr: Mit einer Auftaktveranstaltung ist gestern die zweite Ascherslebener Nachhaltigkeitswoche eröffnet worden. Bis Freitag beschäftigen sich Kinder und Jugendliche in mehreren Projekten mit den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft.

Seit gestern läuft die zweite Nachhaltigkeitswoche in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Mehrere Exkursionen stehen an, zum Beispiel in die Saalemühle nach Alsleben oder zu einem Erbsen-Bauern nach Groß Börnecke.