Bernburg/MZ. - Die Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 304.000 Euro abgeschlossen. „Das Ergebnis ist erfreulicherweise besser ausgefallen. Deshalb gibt es eine nicht geplante Gewinnabführung an die Stadt“, sagte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. In der vorigen Woche überwies die BWG 100.000 Euro an ihre einzige Gesellschafterin.

