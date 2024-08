SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Eine viel zu erfolgreiche Putzaktion der Taucher am Steinbruchsee in Pretzien, die Wohnstättengesellschaft räumt ihren neuen Bauhof in Bernburg ein, der Heimatverein in Glöthe feiert erstmals in seinem neuen Zuhause: Im Ticker von Dienstag, 20. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.