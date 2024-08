Alsleben/MZ. - Dass die Parkplätze vor dem Freibad in Alsleben einmal nicht ausreichen, weil der Besucherandrang so groß ist, kommt wohl nicht allzu oft vor. Am Samstag aber war nicht nur der offizielle Parkplatz voll belegt, sondern auch alle Stellflächen in unmittelbarer Nähe. Und das nicht nur, weil es wirklich heiß und eine Abkühlung im Wasser somit das beste war. Sondern auch, weil an diesem Tag das Schwimmbadfest bei freiem Eintritt gefeiert wurde. Dieses Mal stand das Fest ganz im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des Freibades. Am 8. Mai 1954 war das Bad eingeweiht worden, an dessen Bau zahlreiche Einwohner beteiligt gewesen sind. Daran und an die weitere Entwicklung erinnert künftig eine Tafel, die am Samstag enthüllt wurde.

