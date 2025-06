Schwache Argumente vom Ministerium Skikurs-Verbot trifft am Ascherslebener Stephaneum auf Unverständnis bei Schülern und Lehrern

Das in Sachsen-Anhalt angekündigte Verbot der Skikurse sorgt am Gymnasium Stephaneum in Aschersleben für Enttäuschung. Seit Jahren sind die Fahrten fest im Schulalltag verankert.