Das intensive Training hat sich ausgezahlt: Der Nachterstedter Reinhard Gehlhaar zeigt sich bei seinem ersten Wettkampf im Jahr 2026 in Frühform. Im Kugelstoßen brachte er Silber mit nach Hause.

Reinhard Gehlhaar (Mitte) mit dem Sieger Klaus Lutter (rechts) und dem Drittplatzierten Dietmar Lange.

Aschersleben/MZ - Einen gelungenen Start ins neue Wettkampfjahr konnte Reinhard Gehlhaar vom SV Lok Aschersleben feiern. Der erfahrene Wurfspezialist zeigte am Wochenende bei den Hallenlandesmeisterschaften und den Masters in der Leichtathletikhalle Brandberge in Halle eindrucksvoll, dass sich sein intensives Wintertraining ausgezahlt hat. Mit einer starken Leistung sicherte sich der 69-Jährige die Silbermedaille und kehrte hochzufrieden nach Hause zurück.