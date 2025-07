SES Box Gala 100 Jahre Boxen in Aschersleben: Julian Vogel will Weltmeistertitel im September im Ballhaus verteidigen

Der aus Aschersleben stammende Boxer Julian Vogel will bei der Box-Gala „100 Jahre Boxen in Aschersleben“ seinen WBO-Junioren-Weltmeister in der Ballhaus Arena verteidigen.