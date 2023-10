Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seeland/MZ - „Ich kann mich noch ganz genau an die Gründung der Stadt Seeland erinnern, wie die fünf Bürgermeister das Papier unterzeichnet, die Eigenständigkeit aufgegeben und ganz bewusst die Gemeinschaft gewählt haben“, zeigt Heidrun Meyer auf das Foto von damals und meint: „Das war ein historischer Augenblick.“ Der 15. Juli 2009 ist nun schon über 14 Jahre her – und am vergangenen Wochenende hat sich die bisher erste und einzige Seeland-Bürgermeisterin in den Ruhestand verabschiedet. Die MZ erinnert an einzelne Stationen ihrer zwei Amtszeiten.