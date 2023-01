Schwerer Unfall und Dachstuhlbrand im Seeland

Gatersleben/Nachterstedt/MZ/fge - Zu einem Brand kam es in der vergangenen Nacht im Gaterslebener Kapellenteich. Der Dachstuhl eines Doppelhauses brannte in voller Ausdehnung, als die ersten Feuerwehren gegen 1.30 Uhr am Einsatzort eintrafen. Die Bewohner des Hauses und des angrenzenden Gebäudes konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Der Brand konnte relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden, das Haus ist derzeit unbewohnbar. Auch ein Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Im Einsatz waren die Wehren aus Gatersleben, Hoym, Nachterstedt, Frose, Schadeleben und Friedrichsaue, sowie die Rettungskräfte des ASB.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Bereits am Abend gegen 21.30 Uhr waren die Wehren der Stadt Seeland und der ASB zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert worden. Zwischen Nachterstedt und Gatersleben war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor er zur weiteren Versorgung an die Rettungskräfte übergeben wurde. Die Straße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für längere Zeit gesperrt.