Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt gehen zu Ende und auch in Aschersleben startet am Montag wieder die Schule. Was sich während der vergangenen Wochen am Stephaneum und der Albert-Schweitzer-Schule getan hat.

In Haus II des Stephaneums wurden unter anderem Malerarbeiten durchgeführt.

Aschersleben/MZ - Am Montag beginnt auch in Aschersleben und im Seeland das neue Schuljahr. Nach sechs Wochen Sommerferien heißt es für hunderte Schülerinnen und Schüler: Zurück an den Schreibtisch, zurück in den Unterricht. Am Gymnasium Stephaneum starten dabei 95 neue Fünftklässler ins Schulleben – verteilt auf vier Klassen. Insgesamt werden im neuen Schuljahr rund 684 Kinder und Jugendliche am Ascherslebener Gymnasium unterrichtet.