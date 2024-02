Weltenbummler Thomas Meixner in Stockholm. Von seiner Skandinavien-Tour berichtet er in Hoym.

Hoym/MZ - „Der Max ist ja unser Stammgast, schon fast unser Hausmusiker“, meint Dieter Kienast, Chef des Hoymat-Vereins, mit einem Lachen. Und freut sich, dass Max Heckel mit seinem neuen Programm gleich wieder nach Hoym kommen will: und zwar am Freitag, 1. März, ab 18 Uhr ins Gemeinschaftshaus KUF24. Der Musiker, der zur Band „Nobody Knows“ und zu den „Kopinsky Brothers“ gehört, aber auch allein unterwegs ist, nimmt dieses Mal Klassiker aus dem Deutschunterricht aufs Korn.

Max Heckel rechnet mit Unterricht ab

„Überschätzte (Schul-)Klassiker“ heißt seine Tour, die er als Abrechnung mit der Lektüre des Deutschunterrichts sieht. „Natürlich mit Musike und gesprochenem Wort“, sagt der Stendaler, der selbst Germanistik studiert hat und sich auskennt.

Max Heckel nimmt musikalisch Schulklassiker aufs Korn. (Foto: Max Heckel)

Heckel denkt da an John Maynard, an die vom Eise befreiten Ströme und Bäche oder die Walle-Walle-Zaubersprüche eines Auszubildenden, die über Generationen „in die Gehirne der Heranwachsenden geprügelt“ wurden und „bis zum Erbrechen aufgesagt“ werden mussten.

Restkarten sind noch zu haben

„In monotonem Singsang wurden die vielzitierten Balladen 25 Mal vorgetragen, währenddessen 24 Mitschüler gegen das Einschlafen ankämpften“, erinnert sich der Sänger an seine eigene Schulzeit. Und fragt: „Was bleibt an Lebensweltnähe, wenn man den ‚Erlkönig‘ nüchtern betrachtet? Welchen Beitrag leistet die Lektüre von ‚Effi Briest‘ für das Kommende? Und welchen Rat gibt uns Hauke Haien mit auf den Weg durch die Jahrzehnte?“ Max Heckel wirft einen kritischen Blick auf die Klassiker und hinterfragt sie, mit viel Musik und Ironie. Denn Literatur könne ja eigentlich auch begeistern, Spaß machen, zum Nachdenken anregen.

„Wir haben schon gut Karten verkauft“, sagt Kienast, der sich auf diesen ungewöhnlichen Abend freut und bemerkt hat, dass Heckel viele Fans hinterherreisen würden. „Aber ein paar Restkarten“, meint er weiter, „haben wir schon noch.“

Radtour durch Skandinavien

Karten gibt es übrigens auch noch für Thomas Meixner, der am Freitag, 19. April, im Hoymer KUF24 über seine Fahrradtour in die Arktis berichten möchte und viele einmalige Fotos von seiner Reise durch Skandinavien mitgebracht hat. Wilde Ströme, kleine falunrote Häuschen, die an den grauen Felswänden der idyllischen Fjorde kleben, und sogar ein weißes Rentier hat er aufs Foto gebannt.

Der Sachsen-Anhalter, der mit seinem Rad beinahe schon die ganze Welt bereist hat, war für seine Nordkap-Reise fünf Monate unterwegs: durch Polen, das Baltikum, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Ganze 11.000 Kilometer hatte er am Ende in den Pedalen – und seinen Waden. Und zahlreiche Abenteuer, von denen er nun in Hoym berichten möchte: am 19. April einmal ab 16 Uhr und einmal ab 19.30 Uhr.

„Den Kontakt hat Frank Büchner mitgebracht“, freut sich Kienast und meint: „Für uns ist das was Neues, eine sportliche Reisegeschichte in unser Kulturprogramm aufzunehmen. Doch wir erhoffen uns einen guten Zulauf.“

Zumal der Bitterfelder zwar gerade erst in Aschersleben von seinen Radler-Abenteuern berichtet hat, da aber von seiner Tour entlang der sagenumwobenen Seidenstraße, ins ferne China. Wer also im Bestehornhaus von den fremden Ländern und Meixners Blick auf die Dinge begeistert war, kann sich mit dessen Skandinavien-Trip im Hoymer Gemeinschaftshaus durchaus noch einen Nachschlag holen.